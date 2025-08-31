Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались перед фотографированием на саммите ШОС

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели краткую неформальную беседу перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Об этом проинформировал телеграм-канал Кремля, опубликовавший видео встречи.

Коммуникация между лидерами двух государств состоялась в холле Международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» непосредственно перед церемонией фотографирования глав делегаций. В ходе краткого разговора, в котором также участвовала супруга китайского лидера Пэн Лиюань, лидеры общались через переводчиков.