31 августа, 12:34

Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались перед фотографированием на саммите ШОС

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели краткую неформальную беседу перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Об этом проинформировал телеграм-канал Кремля, опубликовавший видео встречи.

Коммуникация между лидерами двух государств состоялась в холле Международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» непосредственно перед церемонией фотографирования глав делегаций. В ходе краткого разговора, в котором также участвовала супруга китайского лидера Пэн Лиюань, лидеры общались через переводчиков.

Лидеры стран ШОС сделали совместное фото перед началом саммита в Тяньцзине

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября российский лидер обсудит и подпишет соглашения. Российский лидер во время визита будет использовать автомобиль с китайскими дипломатическими номерами. В самом начале встречи китайский коллега пожал главе РФ руку.

