Си Цзиньпин поприветствовал Путина на саммите ШОС дружеским рукопожатием
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин совместно с другими лидерами стран-участниц принял участие в официальной церемонии встречи накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил его на красной дорожке дружеским рукопожатием, сообщает корреспондент Life.ru.
Видео © Life.ru
Церемония приветствия и традиционное совместное фотографирование глав делегаций состоялись в Международном конференц-центре «Мэйцзян». Мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества запланированы на 1 сентября.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября российский лидер обсудит и подпишет соглашения. Владимир Путин во время визита будет использовать автомобиль с китайскими дипломатическими номерами.