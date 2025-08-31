Мессенджер MAX
31 августа, 12:00

Си Цзиньпин поприветствовал Путина на саммите ШОС дружеским рукопожатием

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин совместно с другими лидерами стран-участниц принял участие в официальной церемонии встречи накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил его на красной дорожке дружеским рукопожатием, сообщает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

Церемония приветствия и традиционное совместное фотографирование глав делегаций состоялись в Международном конференц-центре «Мэйцзян». Мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества запланированы на 1 сентября.

Лидеры стран ШОС сделали совместное фото перед началом саммита в Тяньцзине
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября российский лидер обсудит и подпишет соглашения. Владимир Путин во время визита будет использовать автомобиль с китайскими дипломатическими номерами.

Александра Мышляева
