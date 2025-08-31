Си Цзиньпин поприветствовал Путина на саммите ШОС дружеским рукопожатием

Президент РФ Владимир Путин совместно с другими лидерами стран-участниц принял участие в официальной церемонии встречи накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил его на красной дорожке дружеским рукопожатием, сообщает корреспондент Life.ru.