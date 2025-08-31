Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир перед саммитом ШОС
Радио Судного дня активизировалось в день старта саммита ШОС
Обложка © Life.ru
Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир с зашифрованным сигналом. Сообщение о необычной активности было зафиксировано и опубликовано сервисом, который специализируется на мониторинге работы этой станции.
Передача последовала днём 31 августа, что совпало по времени с началом работы саммита ШОС с участием президента РФ Владимира Путина. В эфире прозвучала кодовая фраза: «НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446».
Вещание УВБ-76 ведётся с 1970-х годов, её работа традиционно ассоциируется с интересами военных или спецслужб. Точное предназначение объекта остаётся государственной тайной и порождает множество теорий, в том числе о его связи с системой гарантированного ответного ядерного удара «Периметр», что и дало станции её мрачное прозвище — «Радио Судного дня».
Ранее Life.ru сообщал, что 28 августа в период с 9 утра до 12 часов УВБ-76 передала семь слов. Среди них были «Азоспермия» и «Мексиканец». Специалисты прозвали частоту«Жужжалка», так как в основном там звучат шумы и раздаётся непонятный треск. Позже она передала ещё восемь слов.