Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», вновь вышла в эфир с зашифрованным сигналом. Сообщение о необычной активности было зафиксировано и опубликовано сервисом, который специализируется на мониторинге работы этой станции.

Передача последовала днём 31 августа, что совпало по времени с началом работы саммита ШОС с участием президента РФ Владимира Путина. В эфире прозвучала кодовая фраза: «НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446».