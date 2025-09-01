Ушаков назвал одну из главным тем кулуарных переговоров Путина в Китае

Тема украинского урегулирования стала одним из ключевых вопросов для неформальных дискуссий в ходе саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно», — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что российский лидер на саммите ШОС проинформировал многих зарубежных коллег об итогах встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.