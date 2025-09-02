«Угрозы Трампа»: Политолог раскрыл планы США против ШОС

Президент США Дональд Трамп готов противодействовать созданию Банка развития ШОС, потому что он станет инструментом отказа от доллара как основной международной валюты, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Он напомнил, что от американского лидера по той же причине уже исходили угрозы в сторону БРИКС.

«Все мы помним угрозы Трампа в отношении стран БРИКС в случае попыток введения единой валюты. Так вот, если говорить о ШОС и банке, то <...> банк был у БРИКС, так называемый Новый банк, а у ШОС банка не было», — отметил доктор политических наук.

По его словам, идея банка ШОС заключается в возможности минимизировать влияние внешних сил в условиях санкционного давления со стороны Запада на членов организации. Банк ШОС удобен тем, что не находится в зависимости от тех сил, которые контролируют банковскую деятельность и валюты.