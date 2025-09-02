Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 23:46

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин на саммите ШОС. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в китайском Тяньцзине открыто продемонстрировали своё единство. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Автор публикации отмечает, что лидеры трёх стран на глазах у делегаций и журналистов взялись за руки и обменялись объятиями, подчеркнув готовность к совместным действиям. Этот жест стал символичным на фоне попыток Вашингтона ограничить Пекин, ослабить связи Москвы и Китая, а также склонить Индию отказаться от российской нефти.

«Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Владимир Путин обнимают друг друга, стали мощным сигналом Вашингтону», – приводит WSJ подробности встречи.

Ранее Life.ru писал, что помощник российского президента Юрий Ушаков назвал одну из главных тем кулуарных переговоров Путина в Китае. По его словам, на саммите ШОС обсуждали Украину.

Юния Ларсон
