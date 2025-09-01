«Лимузинная дипломатия» Путина и зов Си Цзиньпина: Саммит ШОС приковал внимание мировых СМИ

Мировые СМИ не жалеют внимания для саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящему в Китае, отводя центральную роль в мероприятии президенту России Владимиру Путину. Мнения у всех разные, однако аналитики сходятся на том, что это событие стало ареной для важных политических манёвров и сигналов глобального масштаба.

Агентство Bloomberg выделяет стремление индийского премьера Нарендры Моди укрепить отношения с двумя гигантами — Китаем и Россией — вопреки давлению со стороны США. Журналисты обратили особое внимание на «лимузинноую дипломатию» Путина, прокатившего коллегу на своём «Аурусе». А Reuters подчёркивает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыто озвучили своё видение нового мирового устройства, намекая на грядущие перемены в глобальном балансе сил. Там отметили, что китайский лидер предложил более 20 странам вместе бросить вызов Западу.

Американское агентство Associated Press сфокусировалось на Тяньцзиньской декларации, принятой главами государств ШОС. Среди ключевых решений — учреждение Банка развития ШОС, который станет новым финансовым инструментом в регионе. Кроме того, AP выделило интенсивные двусторонние переговоры Путина с Моди и Си Цзиньпином, подчёркивая их стратегическую важность.