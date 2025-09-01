Ядерка, угроза ИИ, оружие в космосе: Лидеры ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Совет глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принял Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. Документ уже опубликован.

Декларация стала центральным документом встречи на высшем уровне, проходящей 31 августа — 1 сентября. Участие в саммите глав государств принимает в том числе президент России Владимир Путин. Всего в Тяньцзинь на встречу приехали лидеры более чем 20 стран и представители 10 международных организаций.

В декларации ШОС приняла решение объединить статусы «наблюдатель» и «партнёр по диалогу». Организация также выступила с осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркнула неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним. В документе участницы Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года, указав на недопустимость нанесения повреждений ядерной инфраструктуре в период военных конфликтов. Помимо того, ШОС поддерживает усилия по поддержанию мира и развития Афганистана. Также лидеры выступают за мирное использование космоса и сохранение космического пространства свободным от любого оружия. Ещё один важный пункт – страны будут вместе работать над предотвращением рисков, связанных с ИИ.

«Государства-члены, опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в области наращивания потенциала искусственного интеллекта», подчёркивают, что все страны имеют равные права на развитие и использование ИИ. Они отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчётности, надёжности, прозрачности, инклюзивности, доверительности, справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества», — говорится в документе.