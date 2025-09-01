Путин: Заседание глав правительств ШОС пройдёт в Москве в ноябре
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, объявил о проведении очередного заседания Совета глав правительств объединения в Москве в ноябре 2025 года. Российский лидер поблагодарил китайскую сторону за организацию текущего саммита и выразил уверенность, что вопросы реализации достигнутых договорённостей будут предметно рассмотрены на предстоящей встрече в российской столице.
Путин также поздравил Киргизию с принятием председательства в ШОС и пожелал успеха в реализации её программ на предстоящий период.
На саммите российский лидер также затронул тему украинского кризиса. Он выразил надежду на то, что договорённости, достигнутые в ходе недавних переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать мирному урегулированию.