Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 04:18

Лукашенко объяснил участие Белоруссии в ШОС формированием нового миропорядка

Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил, что участие республики в объединении является осознанным стратегическим выбором и отвечает долгосрочным интересам страны.

По его словам, Минск гордится тем, что год назад стал полноправным членом ШОС, ведь это открывает новые горизонты для сотрудничества и укрепления позиций государства на международной арене.

«Быть частью «шанхайской семьи» – наш стратегический выбор. Это отвечает коренным интересам Белоруссии и даёт широкие перспективы для взаимодействия», – подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что уникальность ШОС заключается в способности находить компромиссы даже в условиях серьёзных разногласий. По мнению белорусского лидера, именно сплочённость и умение договариваться делают организацию устойчивой в неспокойное время.

«В нынешней нестабильной мировой обстановке наше единство – важнейшее преимущество», – добавил он.

Глава РБ подчеркнул, что сегодня мир проходит через переломный этап, уходя от однополярной модели к более справедливой многополярной системе, где уважаются интересы разных стран.

«Мы живём в сложный период формирования нового мирового порядка, где всё больше утверждается многополярность, основанная на доверии и уважении к суверенитету», – отметил Лукашенко.

Крупнейший в истории саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. В нём участвуют более 20 лидеров государств, а также представители ведущих международных организаций. Как писал Life.ru, утром 1 сентября на саммит ШОС прибыл президент РФ Владимир Путин.

Юния Ларсон
