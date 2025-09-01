Мессенджер MAX
1 сентября, 06:15

ШОС учредит Банк развития

Лидеры стран ШОС решили учредить Банк развития

Обложка © Life.ru

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита ШОС в китайском Тяньцзине решили учредить Банк развития ШОС. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам переговоров глав государств.

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — сказано в совместной декларации.

Путин: Заседание глав правительств ШОС пройдёт в Москве в ноябре

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаиморасчёты между странами Шанхайской организации сотрудничества всё чаще проводятся в национальной валюте. Он также добавил, что промышленное производство стран-участниц ШОС вскоре вырастет на 4,6%. А его помощник Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшем будущем российские банковские карты обретут новую силу на международной арене.

