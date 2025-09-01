Путин: Взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах

На заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин сообщил о впечатляющих темпах роста экономик стран – участниц объединения. Он отметил, что рост ВВП в 2024 году превысит 5%, а промышленное производство вырастет на 4,6%, что значительно превышает мировые показатели.

Путин также акцентировал внимание на том, что во взаиморасчётах между странами ШОС наблюдается устойчивый переход к использованию национальных валют.