Путин: Взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин сообщил о впечатляющих темпах роста экономик стран – участниц объединения. Он отметил, что рост ВВП в 2024 году превысит 5%, а промышленное производство вырастет на 4,6%, что значительно превышает мировые показатели.
Путин также акцентировал внимание на том, что во взаиморасчётах между странами ШОС наблюдается устойчивый переход к использованию национальных валют.
«Поступательно растёт и встречная торговля. Всё это выше мировых показателей», – добавил российский лидер, указывая на положительные тенденции в экономическом сотрудничестве в рамках организации.
Саммит ШОС проходит в Китае, в нём участвуют 20 иностранных лидеров. Утром 1 сентября на саммит прибыл президент РФ Владимир Путин. Российский лидер уже успел пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином и сфотографироваться с премьером Индии Нарендрой Моди. С трибуны саммита ШОС он также рассказал о подходе России к урегулированию украинского конфликта. По словам главы государства, Москва придерживается идеи, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.