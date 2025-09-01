Россияне смогут активнее расплачиваться картами банков РФ за границей

В ближайшем будущем российские банковские карты обретут новую силу на международной арене. Интеграция в рамках стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет перед россиянами больше возможностей для безбарьерных платежей за пределами страны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами.

По словам Дмитриева, это не просто шаг к удобству путешествий и покупок, но и важный экономический импульс. Российские кредитные карты станут более востребованными и принимаемыми в партнёрских государствах, что усилит финансовую взаимосвязь.

«Интеграция стран ШОС, это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», — сказал Дмитриев.

Центральный банк России вскоре подробно расскажет о конкретных инициативах и технологиях, которые уже находятся в стадии реализации, заключил он.