Россияне смогут активнее расплачиваться картами банков РФ за границей
Дмитриев: Российские карты будут активнее приниматься за рубежом благодаря ШОС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
В ближайшем будущем российские банковские карты обретут новую силу на международной арене. Интеграция в рамках стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет перед россиянами больше возможностей для безбарьерных платежей за пределами страны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами.
По словам Дмитриева, это не просто шаг к удобству путешествий и покупок, но и важный экономический импульс. Российские кредитные карты станут более востребованными и принимаемыми в партнёрских государствах, что усилит финансовую взаимосвязь.
«Интеграция стран ШОС, это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», — сказал Дмитриев.
Центральный банк России вскоре подробно расскажет о конкретных инициативах и технологиях, которые уже находятся в стадии реализации, заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаиморасчёты между странами Шанхайской организации сотрудничества всё чаще проводятся в национальной валюте. Он также добавил, что промышленное производство стран-участниц ШОС вскоре вырастет на 4,6%.