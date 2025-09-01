Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 08:54

Си Цзиньпин предложил лидерам более 20 стран вместе бросить вызов Западу

Си Цзиньпин на саммите ШОС заявил о необходимости совместно противостоять Западу

Обложка © Life.ru

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин обратился к лидерам России, Индии и других стран с предложением вместе противостоять растущему геополитическому и торговому давлению Запада.

Более 20 лидеров разных стран услышали призыв Си Цзиньпина бросить вызов западному миру. По его оценке, государства должны поддерживать «упорядоченный многополярный мир» со свободной торговлей, а также «более справедливой и разумной системой управления». Очевидно, что это вызов в сторону США.

«Мы должны расширить масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию», — заявил китайский лидер.

Путин: Взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модель мира с ориентацией на Европу и Северную Америку истаскалась и отходит теперь в прошлое. По его словам, мир ждёт перемен и выхода на сцену системы, учитывающей интересы куда более широкого круга стран.

