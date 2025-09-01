Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 05:21

Евроатлантическая модель мира отжила своё, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Евроатлантическая модель международных отношений отжила своё и уступает место более справедливой системе, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По его убеждению, ШОС играет ключевую роль в формировании новой модели мира.

«Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других», — объяснил российский лидер.

ШОС, как полагает Путин, вносит значительный вклад в создание атмосферы доверия и сотрудничества на евразийском континенте. Данные факторы способствуют формированию политических и экономических предпосылок для устойчивого развития и стабильности во всём регионе, считает он.

Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса
На саммите ШОС российский лидер также затронул тему украинского кризиса. Он выразил надежду на то, что договорённости, достигнутые в ходе недавних переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать мирному урегулированию.

