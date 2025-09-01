Евроатлантическая модель мира отжила своё, заявил Путин

Евроатлантическая модель международных отношений отжила своё и уступает место более справедливой системе, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По его убеждению, ШОС играет ключевую роль в формировании новой модели мира.

ШОС, как полагает Путин, вносит значительный вклад в создание атмосферы доверия и сотрудничества на евразийском континенте. Данные факторы способствуют формированию политических и экономических предпосылок для устойчивого развития и стабильности во всём регионе, считает он.