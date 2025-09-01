Путин на саммите ШОС поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении

Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по созданию более эффективной системы глобального управления. Об этом российский лидер сообщил в ходе своего выступления на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества.

Президент России отметил, что ШОС с самого основания активно участвует в формировании атмосферы мира и безопасности на евразийском пространстве. В свете этого российская сторона с большим вниманием отнеслась к предложениям китайского коллеги.

«В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали всё, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», — сказал глава государства.

Путин констатировал, что актуальность этих предложений лишь возрастает на фоне того, что отдельные государства продолжают стремиться к диктату в международных делах. Российский лидер добавил, что РФ не только поддерживает данную инициативу, но и заинтересована в том, чтобы незамедлительно перейти к конкретному обсуждению выдвинутых предложений.