Путин: ШОС рассматривает более 10 заявок на присоединение

Более десяти новых заявок от различных стран на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества в статусе наблюдателя или партнёра по диалогу находятся на рассмотрении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании формата «ШОС плюс». Путин подчеркнул, что искренний интерес и внимание к многоплановой деятельности ШОС со стороны мирового сообщества продолжает расти.

«На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнёра», — отметил российский лидер.

Президент РФ добавил, что каждая из этих заявок заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения, поскольку все желающие наладить взаимодействие разделяют ценности и идеалы организации. Он пояснил, что речь идёт о приверженности проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.

Путин также воспользовался случаем, чтобы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что его страна единогласным решением Совета глав государств также получила статус партнёра по диалогу. Российский лидер напомнил, что помимо десяти полноправных членов, в орбиту организации уже вовлечены две страны-наблюдателя и пятнадцать партнёров по диалогу.