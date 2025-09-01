Путин прокатил Моди по Китаю на своём Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры вместе отправились на переговоры на российском президентском «Аурусе», о чём индийский премьер рассказал у себя в соцсети Х.