Путин прокатил Моди по Китаю на своём Aurus
Путин и Моди вместе поехали на двусторонние переговоры на Aurus президента РФ
Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi
Президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры вместе отправились на переговоры на российском президентском «Аурусе», о чём индийский премьер рассказал у себя в соцсети Х.
«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным отправились к месту нашей двусторонней встречи», — написал Моди и отметил, что переговоры с главой РФ всегда получаются продуктивными.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Китае Владимир Путин ездит на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами, хотя в других странах номера обычно московские. Кстати, Нарендра Моди был рад встрече с российским президентом на саммите ШОС.