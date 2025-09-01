Мессенджер MAX
1 сентября, 10:44

Эпохальный сдвиг: На Западе поражены эпичным фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Профессор Дизен: Фото Путина, Моди и Си демонстрирует многополярность мира

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин. Обложка © X / narendramodi

Фотография президента России Владимира Путина с премьером министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на Тяньцзиньском саммите ШОС наглядно демонстрирует формирование многополярного мира. Такую оценку в социальной сети X дал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Многополярность уже наступила — игнорируйте её на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создаётся новая международная экономическая архитектура»,написал Гленн Дизен.

Ранее на саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин и Нарендра Моди провели личную встречу. Индийский лидер назвал беседу с российским коллегой отличной. Кстати, Индия ожидает визита Путина в декабре этого года в рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита.

Юрий Лысенко
