Фотография президента России Владимира Путина с премьером министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на Тяньцзиньском саммите ШОС наглядно демонстрирует формирование многополярного мира. Такую оценку в социальной сети X дал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Многополярность уже наступила — игнорируйте её на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создаётся новая международная экономическая архитектура», — написал Гленн Дизен.