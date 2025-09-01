Мессенджер MAX
1 сентября, 08:48

«‎Была отличной!» Премьер-министр Индии Моди поделился деталями встречи с Путиным

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренда Моди. После чего Моди написал в своей соцсети Х о впечатлениях.

«Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности», — поделился он.

Лидеры обсудили расширение сотрудничества в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, космической отрасли, безопасности и культурных обменах. Особое внимание было уделено текущей международной повестке, включая обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Индия ожидает визита Путина в декабре 2025 года. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением ждут встречи с российским лидером на 23-м ежегодном саммите. А в Тяньцзине индийский премьер отметил, что ему приятно обсудить с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, подчеркнув важность обмена мнениями между странами.

Милена Скрипальщикова
