«‎Была отличной!» Премьер-министр Индии Моди поделился деталями встречи с Путиным

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренда Моди. После чего Моди написал в своей соцсети Х о впечатлениях.

«Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности», — поделился он.