Путин и Моди на полях ШОС обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине состоялась важная двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главной темой переговоров стало углубление взаимодействия в ключевых сферах экономики, финансов и энергетики. Об этом сообщил индийский МИД.

В ходе беседы оба лидера подчеркнули, что им нравится, как развивается партнёрство Москвы и Нью-Дели. Обсуждались перспективы расширения совместных проектов и укрепления взаимовыгодных связей.

«Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях», — сказано на сайте ведомства.