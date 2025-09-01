Мессенджер MAX
1 сентября, 07:57

Путин и Моди на полях ШОС обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

Путин и Моди на саммите ШОС. Обложка © Life.ru

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине состоялась важная двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главной темой переговоров стало углубление взаимодействия в ключевых сферах экономики, финансов и энергетики. Об этом сообщил индийский МИД.

В ходе беседы оба лидера подчеркнули, что им нравится, как развивается партнёрство Москвы и Нью-Дели. Обсуждались перспективы расширения совместных проектов и укрепления взаимовыгодных связей.

«Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях», — сказано на сайте ведомства.

Напомним, что Владимир Путин, Нарендра Моди и ещё около 20 иностранных лидеров находятся в Китае на саммите ШОС. Индийский премьер был очень рад встретить там российского президента. Он добавил, что в декабре главу РФ будут ждать в Индии 1 миллиард и 400 миллионов индийцев.

Владимир Озеров
