Моди заявил, что Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре
Обложка © Life.ru
Индия ждёт с визитом президента России в декабре 2025 года. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.
«В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счёту ежегодном саммите между нашими странами», — сказал Моди.
Индийский лидер подчеркнул, что наши страны всегда шли вперед плечом к плечу даже в самых тяжелых обстоятельствах, и двустороннее сотрудничество Москвы и Нью-дели важно для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.
Моди также поблагодарил Путина за встречу, назвал российского лидера своим другом.
Напомним, что лидеры России и Индии встретились во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Владимир Путин даже прокатил Нарендру Моди по Тяньцзиню на своём президентском «Аурусе».