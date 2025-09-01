Моди заявил, что Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре

Индия ждёт с визитом президента России в декабре 2025 года. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

«В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счёту ежегодном саммите между нашими странами», — сказал Моди.

Индийский лидер подчеркнул, что наши страны всегда шли вперед плечом к плечу даже в самых тяжелых обстоятельствах, и двустороннее сотрудничество Москвы и Нью-дели важно для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.

Моди также поблагодарил Путина за встречу, назвал российского лидера своим другом.