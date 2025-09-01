Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 07:48

Моди заявил, что Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Индия ждёт с визитом президента России в декабре 2025 года. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

«В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счёту ежегодном саммите между нашими странами», — сказал Моди.

Индийский лидер подчеркнул, что наши страны всегда шли вперед плечом к плечу даже в самых тяжелых обстоятельствах, и двустороннее сотрудничество Москвы и Нью-дели важно для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.

Моди также поблагодарил Путина за встречу, назвал российского лидера своим другом.

Премьер Индии Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным
Премьер Индии Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

Напомним, что лидеры России и Индии встретились во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Владимир Путин даже прокатил Нарендру Моди по Тяньцзиню на своём президентском «Аурусе».

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar