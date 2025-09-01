Мессенджер MAX
Регион
1 сентября, 10:29

Появилось видео выхода Эрдогана после переговоров с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал кадры, на которых видно, как делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выходила с переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае.

Эрдоган выходит с переговоров с Путиным. Видео © Telegram / RT на русском

В частности, главу государства сопровождал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие высокопоставленные чиновники. На кадрах видно, что дискуссия продолжилась после официальной встречи. Представители турецкой делегации активно обменивались репликами.

Эрдоган обратился к Пескову по-турецки перед встречей с Путиным
Напомним, в ходе встречи в Китае Путин выразил глубокую признательность Эрдогану за активное содействие в организации и проведении переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. В свою очередь Эрдоган напомнил Путину, что ждёт его с визитом в Турции.

