Появилось видео выхода Эрдогана после переговоров с Путиным

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал кадры, на которых видно, как делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выходила с переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае.

Эрдоган выходит с переговоров с Путиным. Видео © Telegram / RT на русском

В частности, главу государства сопровождал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие высокопоставленные чиновники. На кадрах видно, что дискуссия продолжилась после официальной встречи. Представители турецкой делегации активно обменивались репликами.