Эрдоган обратился к Пескову по-турецки перед встречей с Путиным

В рамках ШОС прошла двусторонняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер, заходя в зал переговоров, обратился к пресс-секретарю главы РФ Дмитрию Пескову на родном языке, на что тот ответил широкой улыбкой. Кадры публикует член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев.

На повестке переговоров стоят вопросы двусторонних отношений между Москвой и Анкарой, а также тема возможного урегулирования конфликта на Украине. Турция традиционно пытается выступать посредником и уже принимала переговоры российских и украинских делегаций. Последние встречи состоялись летом и были сосредоточены в основном на гуманитарных вопросах. Сейчас обсуждение мирных инициатив находится в подвешенном состоянии, и не исключено, что Эрдоган предложит использовать Стамбул в качестве площадки для переговоров на более высоком уровне.