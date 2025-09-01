Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 08:01

Эрдоган обратился к Пескову по-турецки перед встречей с Путиным

Эрдоган обратился к Пескову на турецком перед встречей с Путиным. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

В рамках ШОС прошла двусторонняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер, заходя в зал переговоров, обратился к пресс-секретарю главы РФ Дмитрию Пескову на родном языке, на что тот ответил широкой улыбкой. Кадры публикует член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев.

Эрдоган обратился к Пескову на турецком перед встречей с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

На повестке переговоров стоят вопросы двусторонних отношений между Москвой и Анкарой, а также тема возможного урегулирования конфликта на Украине. Турция традиционно пытается выступать посредником и уже принимала переговоры российских и украинских делегаций. Последние встречи состоялись летом и были сосредоточены в основном на гуманитарных вопросах. Сейчас обсуждение мирных инициатив находится в подвешенном состоянии, и не исключено, что Эрдоган предложит использовать Стамбул в качестве площадки для переговоров на более высоком уровне.

Ранее Путин отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет ключевую роль в современном многополярном мире и активно усиливает своё влияние в решении глобальных вопросов. По итогам саммита в китайском Тяньцзине страны-участницы организации приняли решение учредить Банк развития ШОС и активизировать консультации по вопросам функционирования нового финансового института.

