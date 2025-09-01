Мессенджер MAX
1 сентября, 05:29

Путин: ШОС — это локомотив многополярности и глобального развития

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул уникальную роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как ключевого драйвера современного многополярного мира. По его словам, эта международная структура уверенно усиливает своё влияние в решении насущных глобальных вопросов.

«Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности», — сказал российский президент на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Путин заявил, что итоги встречи с Трампом могут открыть дорогу к миру на Украине

Напомним, что саммит ШОС уже идёт в Китае. Там участвуют 20 иностранных лидеров, а утром 1 сентября к ним присоединился и Владимир Путин. На полях мероприятия он уже встретился с главой КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Моди. Российский лидер в ходе своей речи подчеркнул, что страны объединения всё чаще заключают сделки в национальных валютах.

Владимир Озеров
