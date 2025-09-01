Мессенджер MAX
1 сентября, 08:12

Путин поблагодарил Эрдогана за организацию переговоров с Украиной в Стамбуле

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил глубокую признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за активное содействие в организации и проведении переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам российского лидера, благодаря усилиям турецкой стороны диалог смог сдвинуться с мёртвой точки.

«На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — сказал глава РФ.

Российский президент добавил, что у него нет сомнений в том, что Анкара и дальше будет играть важную роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, что третий раунд переговоров РФ и Украины прошёл в Стамбуле 23 июля. Главы российской и украинской делегаций Мединский и Умеров пообщались тет-а-тет, после чего перешли к расширенному формату. Глава ОП Украины Ермак заявил, что Киев хочет, чтобы трёхсторонняя встреча президентов России, США и Владимира Зеленского тоже прошла в Стамбуле.

