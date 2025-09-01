Путин поблагодарил Эрдогана за организацию переговоров с Украиной в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил глубокую признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за активное содействие в организации и проведении переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам российского лидера, благодаря усилиям турецкой стороны диалог смог сдвинуться с мёртвой точки.

«На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — сказал глава РФ.