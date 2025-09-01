Эрдоган напомнил Путину, что ждёт его с визитом в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ждёт визита российского коллеги Владимира Путина в Турцию. Он напомнил президенту РФ об этом во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь.

«Мое приглашение остаётся в силе. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее. Нас связывают искренние отношения, основанные на доверии. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию текущих обстоятельств», — заявил Эрдоган.