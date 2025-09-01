Эрдоган напомнил Путину, что ждёт его с визитом в Турции
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ждёт визита российского коллеги Владимира Путина в Турцию. Он напомнил президенту РФ об этом во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь.
«Мое приглашение остаётся в силе. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее. Нас связывают искренние отношения, основанные на доверии. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию текущих обстоятельств», — заявил Эрдоган.
Напомним, в конце февраля Эрдоган принял в Анкаре председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Путина. В ходе встречи он назвал президента РФ другом и пригласил в Турцию. А сегодня Путин и Эрдоган встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Глава России поблагодарил турецкого лидера за его усилия по организации переговоров с Украиной в Стамбуле.