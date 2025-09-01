Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 09:00

Путин на встрече с Эрдоганом: Россияне заняли первое место по поездкам в Турцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Российские туристы заняли первое место по поездкам на отдых в Турцию — такую статистику президент РФ Владимир Путин привёл на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Характерно, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд», — отметил Путин.

По его данным, турецкие курорты посетили свыше 6,7 миллионов россиян, что на 6,3% больше, чем годом ранее. В этом президент России увидел заслугу турецкого коллеги: власти республики создают такие условия, чтобы «наши граждане чувствовали себя как дома, чувствовали себя в безопасности».

Секретный сезон: Life.ru выяснил, когда лететь за рубеж дешевле и без толп туристов
Секретный сезон: Life.ru выяснил, когда лететь за рубеж дешевле и без толп туристов

Напомним, что сегодня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президенты России и Турции провели двустороннюю встречу. Владимир Путин выразил глубокую признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за активное содействие в организации и проведении переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar