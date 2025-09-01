Путин на встрече с Эрдоганом: Россияне заняли первое место по поездкам в Турцию

Российские туристы заняли первое место по поездкам на отдых в Турцию — такую статистику президент РФ Владимир Путин привёл на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Характерно, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд», — отметил Путин.

По его данным, турецкие курорты посетили свыше 6,7 миллионов россиян, что на 6,3% больше, чем годом ранее. В этом президент России увидел заслугу турецкого коллеги: власти республики создают такие условия, чтобы «наши граждане чувствовали себя как дома, чувствовали себя в безопасности».