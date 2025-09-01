Секретный сезон: Life.ru выяснил, когда лететь за рубеж дешевле и без толп туристов
Эксперт Фомина назвала осень идеальным временем для посещения Турции и Египта
Отпуск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adriaticfoto
Осень является оптимальным периодом для посещения Турции и Египта с точки зрения комфортной погоды и экономии средств. Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина в беседе с Life.ru пояснила, что в сентябре и октябре температура воздуха и воды в этих странах сохраняется в диапазоне 25–30 градусов Цельсия, что идеально подходит для пляжного отдыха и экскурсий.
В отличие от летнего пикового сезона осенний период характеризуется снижением турпотока, что позволяет отелям и туроператорам предлагать скидки до 30% на размещение и авиаперелёты. Фомина добавила, что уменьшение количества туристов также создаёт условия для более глубокого погружения в культурные достопримечательности без очередей и суеты.
Чтобы поймать самые лучшие предложения, оформите подписку на рассылки авиакомпаний и туристических агентств. Путешествуя осенью, вы можете более рационально использовать своё время. Меньше толп на пляжах и в музеях позволяет избежать длительных очередей. Да и цены на экскурсии уже на месте тоже намного ниже, чем летом, в пик отпускного сезона.
Эксперт отметила, что поездка в Каппадокию осенью становится особенно привлекательной благодаря возможности совершить полёт на воздушном шаре над живописными долинами по ценам, значительно более низким, чем в пиковый сезон. В Египте в этот период можно организовать индивидуальные экскурсии к древним храмам Фив или посетить менее известные, но не менее впечатляющие места, такие как храмы в Абу Симбеле.
Осенью также проходят различные фестивали — в Турции начинается винодельческий сезон с дегустациями, а в Стамбуле проводится Международный фестиваль искусств с коллективами со всего мира.
«Это время, когда вы можете насладиться прекрасным климатом, избежать толп туристов и воспользоваться выгодными предложениями на жильё и экскурсии. Путешествуя осенью, вы получаете уникальную возможность глубже узнать культуру стран, попробовать местную кухню и насладиться природными красотами», — заключила Фомина.
