Бархатный сезон – 2025: Топ-5 курортов с тёплым морем, пустыми пляжами и низкими ценами

Что нужно помнить о бархатном сезоне

Бархатный сезон неспроста так называется: исчезают очереди, шум детей и суета больших компаний. Курортные зоны обретают особое очарование тишины и покоя, привлекающее ценителей уединённого отдыха, а цены снижаются практически во всех сферах услуг: проживание бюджетнее, экскурсии выгоднее, питание доступнее.

Стоит отметить, что продолжительность бархатного сезона зависит от конкретного региона: в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и Турции он длится дольше. На Азовском море сезон заканчивается раньше, чем на Черноморском побережье.

Топ-5 мест для отдыха в бархатный сезон

Классика российского туризма — Краснодарский край

Бархатный сезон на Черноморском побережье традиционно начинается ближе к концу августа и плавно переходит в сентябрь, сохраняя приятные температуры днём (+24...+26 °С) и освежающую прохладу вечером (+15 °С).

Особенно хорош бархатный сезон в Сочи, одном из главных курортов Краснодарского края. После интенсивного летнего потока туристов здесь заметно тише, а пляжная зона свободнее. Под ласковым солнцем можно нежиться на пляже целый день без опасений получить ожог. Несмотря на постепенное охлаждение, море остаётся тёплым вплоть до первой половины октября. А если отправиться в Лазаревское — посёлок, входящий в черту города Сочи, то можно будет действительно отдохнуть от городской суеты.

Следующий популярный пункт назначения — Геленджик. Окружённый горами и соснами, город известен мягким климатом и длиннейшей набережной протяжённостью почти восемь километров. С июля этого года аэропорт города-курорта возобновил работу, и теперь добираться стало намного проще.

Для максимальных уединённости и релакса стоит обратить внимание на Азовское побережье Краснодарского края — Ейск, станицы Голубицкая и Должанская. Отдых в бархатный сезон – 2025 здесь будет ещё бюджетнее, но помните о том, что более мелкое Азовское море остывает быстрее Чёрного.

Цена билетов на самолёт Москва – Сочи в сентябре-октябре начинается от 5597 ₽, на поезд — от 3940 ₽.

Стоимость проживания в хостеле — от 700 ₽. Снять однокомнатную квартиру можно от 2000 ₽, а номер в отеле 3* обойдётся от 3000 ₽.

Бархатный сезон в Крыму

Начало сентября открывает двери для нового этапа отдыха в Крыму, где воздух нагревается до приятных +25 градусов, а ночи становятся слегка прохладнее летних.

Наиболее популярными направлениями для посещения в этот период остаются Ялта с её романтичной атмосферой и роскошью природы, Симеиз, Гурзуф, Гаспра и Ливадия. В Евпатории царит атмосфера детских праздников и представлена инфраструктура для малышей и молодёжи: два огромных аквапарка, океанариум, дельфинарий и прочие развлечения.

Добраться в Крым можно на автомобиле или автобусе: дорога из Центральной России займёт 20–24 часа. Поездом выйдет чуть дольше, а самолёты в аэропорт Симферополя пока не летают.

Цена билетов на прямой поезд Москва – Симферополь, комфортабельную «Таврию», в сентябре-октябре начинается от 6150 ₽.

Номер в отеле можно снять от 2400 ₽. Хостелы на западном побережье Крыма дешевле — всего от 350 ₽ в сутки.

Бархатный сезон в Дагестане

Бархатный сезон в Дагестане позволит насладиться прогулками по городам и горам: Махачкале, древнему Дербенту, Сулакскому каньону, сёлам Гуниб, Кахиб и Кубачи, а также искупаться в Каспийском море — и это без удушающей жары. Температура днём здесь составляет около +24–27 градусов.

Поездка на автомобиле из Москвы до Махачкалы займёт около 26 часов, из Санкт-Петербурга — около 34 часов. Из Москвы до Махачкалы на поезде — от 39 часов, а из Санкт-Петербурга ехать внушительные два дня и 3 часа 30 минут. Удобнее всего до столицы Дагестана добираться на самолёте: полёт из Москвы займёт 2 часа 30 минут, а из Санкт-Петербурга — 3 часа 30 минут.

Цена билетов на самолёт Москва – Махачкала в бархатный сезон – 2025 начинается от 5711 ₽. Перелёт из Санкт-Петербурга обойдётся от 6074 ₽.

Средняя цена номера в трёхзвёздочном отеле в бархатный сезон — 4000 ₽ в сутки на двоих.

Бархатный сезон в Абхазии

С начала сентября до середины октября в Абхазии воздух прогревается до комфортных +22...+26 °C, а морская вода остаётся необыкновенно тёплой, до +23...+25 °C.

Осень в Абхазии — это идеальный баланс между летним зноем и осенней свежестью. Исчезают изнуряющая жара и шумные толпы туристов, открывая возможность насладиться природными красотами в спокойной атмосфере. Абхазское побережье преимущественно галечное, с кристально чистой водой. В Гагре и Пицунде пляжи хорошо оборудованы, а любителям уединения стоит отправиться в окрестности Нового Афона, где можно найти тихие бухты с потрясающими видами.

Цены в этот период становятся особенно привлекательными: проживание в гостевых домах начинается от 1800 рублей за ночь, а аренда жилья у моря обойдётся значительно дешевле, чем в разгар сезона.

Добраться до Абхазии можно разными способами: через Адлер с последующей пересадкой на маршрутное такси, поездом или самолётом до Сухума или на собственном автомобиле через КПП Псоу.

Перелёт Москва – Сочи в сентябре-октябре — от 5597 ₽. От аэропорта Сочи до российско-абхазской границы (КПП Псоу) всего десять километров: до границы можно добраться на автобусе, такси или электричке. Прямые рейсы из Москвы в Сухум дороже — цены начинаются от 16 тыс. ₽.

Цена билетов на прямой поезд Москва – Сухум начинается от 5435 ₽.

Цена за сутки в хостеле или гостевом доме начинается от 750 ₽, номер в гостинице — от 1800 ₽.

Бархатный сезон в Грузии

Сентябрь и начало октября — идеальное время для отдыха в Грузии. В этот период летняя жара спадает, но море у берегов Батуми остаётся тёплым (+24...+26 °C), а воздух прогревается до комфортных +23...+25 °C. Бархатный сезон здесь — это не только пляжный отдых, но и возможность насладиться природой, гастрономией и экскурсиями без толп туристов.

Для любителей пляжного отдыха особенно хороши Батуми с его благоустроенными пляжами и атмосферной набережной и уютные Кобулети и Квариати, где можно отдохнуть в тишине. Любителям уединения понравится Зелёный мыс (Мцване-Концхи) с его реликтовыми лесами и чистейшим морем.

Осень — время Ртвеле, праздника сбора винограда. В Кахетии, грузинской Тоскане, можно продегустировать знаменитые вина вроде «Киндзмараули» или «Саперави».

После высокого сезона стоимость туров снижается: перелёт из Москвы — от 14 000 рублей, а путёвка на двоих — от 45 000 рублей. Добраться до курортов можно на маршрутках из Тбилиси или Батуми, а по стране удобно передвигаться на арендованной машине.

