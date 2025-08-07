Прогноз погоды на осень 2025 года — погода в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах России Когда спадёт жара, какой будет осень 2025, прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь, какую температуру ждать в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах России — в материале от Life.ru. 7 августа, 06:01 По прогнозам синоптиков, осенью 2025 года будет теплее нормы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio, New Africa

Когда жара пойдёт на спад и какую погоду ждать осенью 2025

Лето 2025 года выдалось по-настоящему жарким. В июне температура в Центральной России превышала климатическую норму на 2–3 градуса, сообщал синоптик Михаил Леус. В Москве, по данным синоптика Татьяны Поздняковой, средняя температура была выше обычного на 1–1,5 °C. При этом июль начался с неожиданно прохладной погоды: с 30 июня по 1 июля температура в столице опускалась до +14…+16 °C днём, а ночью — до +12 °C. В Санкт-Петербурге на тот момент было не теплее — около +16…+18 °C.

Во второй половине июля 2025 года погода резко изменилась. В Москве и на юге европейской части страны началась настоящая жара. По информации синоптика Евгения Тишковца, июль в Центральной России должен был стать жарче нормы на 2–2,5 градуса, и это подтвердилось: дневные температуры в Москве стабильно держались на уровне +28…+32 °C. На юге — в Ростове-на-Дону, на Кубани и в Ставрополье — жара достигала +34…+36 °C. В отдельных районах Северного Кавказа и южной Сибири фиксировали экстремальные значения, доходящие до 40 градусов.

Несмотря на краткое похолодание в начале месяца, жара в целом только нарастала, особенно к концу июля. Роман Вильфанд ранее предупреждал, что всё лето 2025 года, включая август, может быть теплее климатической нормы с вероятностью 65%. По предварительным данным, август начнётся с высоких температур — около +27…+29 °C в Москве и +32 °C в южных регионах. Однако ближе к третьей декаде месяца начнётся устойчивое снижение температуры: ночи станут холоднее, дневные значения опустятся до +21…+24 °C, возрастёт облачность и вероятность дождей.

Синоптики уточняют, что жара в 2025 году начнёт спадать поэтапно. В Москве и Центральной России она начнёт постепенно ослабевать с первых чисел августа: в ночь с 1-го на 2-е число две столицы оказались во власти сильного циклона, который уже чуть сбил жару. На юге — в Ростовской области и на Кубани — жара продержится дольше и спадёт лишь к третьей декаде месяца. А вот какой будет погода осенью 2025 года — читайте в материале на Life.ru.

Прогноз погоды на сентябрь 2025

Прошлый сентябрь стал аномально тёплым в Центральной России: средняя температура в Москве составила +17,1 °C, что на +5,2 °C выше нормы. Во многих регионах, от Чёрного моря до Арктики, температура держалась на 5–9 °C выше климатических норм. Были побиты абсолютные сентябрьские рекорды: в Смоленске воздух прогрелся до +29,0 °C, в Архангельске — до +26,6 °C.

Автоматические расчёты на основе статистических данных дают основание прогнозировать в Москве среднюю дневную температуру в сентябре 2025 года около +18…+19 °C, ночами — порядка +10…+11 °C. К концу месяца дневные значения могут опуститься до +12…+14 °C, ночами — до +6…+8 °C. Похожий фон ожидается в Центральной России и Поволжье.

На юге России (в Краснодарском крае, Ростовской области, на Черноморском побережье) в сентябре 2025 года продлится сезон: дневные температуры часто держатся у +24…+26 °C, особенно в Анапе, Геленджике, Белгороде и Ялте, где средние значения прогноза на сентябрь составляют от +25°C до +28 °C.

Согласно данным Европейской климатической службы Copernicus (C3S), 2024 год стал самым тёплым в глобальной климатической истории, превысив предварительно индустриальный уровень на 1,6 °C. Такая климатическая тенденция означает: если 2025 также будет теплее нормы, то осень может затянуться — признаки бабьего лета сохранятся дольше, особенно в европейской части страны. Это значит, что сентябрь‑2025 вполне может оказаться теплее обычного, с возвратами тепла вплоть до +20…+25 °C, особенно в южных и центральных регионах, если глобальная температура сохранит своё аномальное ускорение.

В Москве

В 2024 году сентябрь стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений со среднесуточной температурой +17,1 °C, это превышает норму примерно на +5,2 °C. Месяц в столице прошёл практически без осадков — большинство дней были ясными и сухими, особенно в первой половине сентября, с дневными температурами до +29 °C и ночными до +14…+17 °C. Нормальной для сентября считается средняя температура около +11,9 °C, дневной максимум — +16,4 °C, ночной минимум — около +8 °C.

По климатической норме (1991–2020), в Москве в сентябре обычно наблюдаются дневные температуры +16…+18 °C, ночные — +8…+10 °C, а среднемесячная температура — +11,9 °C.

Автоматический прогноз для Москвы в 2025 году рассчитывается на основе 17-летней статистики и показывает средние дневные температуры +19 °C, ночные — около +11 °C. Облачных дней ожидается около 11, осадков примерно 58 мм за месяц. Максимальные дневные температуры могут достигать +22 °C в отдельные периоды, минимальные — опускаться до +7 °C ночью.

Начало осени 2025 года будет сопровождаться нестабильной погодой — резкими перепадами, возможными похолоданиями даже до +5 °C ночью и частыми дождями. Тем не менее ожидаются и тёплые дни с температурой до +22…+25 °C, особенно в первой половине месяца, — классическое бабье лето.

В сентябре 2025 года максимальные дневные температуры в Москве могут достигать +22 °C. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Synthetic Messiah

В Санкт-Петербурге

По данным синоптиков, сентябрь 2024 года установил новый рекорд тепла: средняя температура составила примерно +17,0 °C, что стало самой высокой за историю наблюдений. В первой половине месяца дневные максимумы достигали +26…+28 °C, а минимальные температуры ночью — +11…+18 °C. Осадков было значительно меньше обычного.

Средняя норма температуры для Северной столицы составляет +12,4 °C, с дневными максимумами около +16–18 °C и ночными минимумами — +8–10 °C. Среднее количество осадков — примерно 57–60 мм за месяц, число дождливых дней составляет порядка 10–12.

В сентябре 2025 года средняя температура составит около +18 °C днём и +11 °C ночью. К концу месяца она опустится до +12…+13 °C днём и +7…+8 °C ночью. В начале месяца возможны кратковременные потепления до +17…+19 °C днём и до +10…+14 °C ночью. Влажность, характерная для северо-запада России, сохранится. Облачность и северо-западный ветер будут преобладать в течение всего месяца.

В Центральной России

Сентябрь 2024 года побил температурные рекорды не только в Москве, но и по всему Центральному федеральному округу. Средняя температура оказалась на 2–5 °C выше нормы, и месяц вошёл в тройку самых тёплых за всю историю метеорологических наблюдений. Климатологи подчёркивают, что в ЦФО сентябрь был сухим и без резких похолоданий, что характерно для бабьего лета.

В среднем для сентября считается нормой дневная температура +15…+17 °C, ночные — около +8…+10 °C, с месячной средней около +11…+13 °C. Осадков выпадает обычно 50–60 мм.

Вероятностный прогноз на 2025 год показывает, что средняя температура в ЦФО превысит показатели сентября 2024 года и будет выше обычного. При этом осадков ожидается больше, особенно во второй половине месяца, — увеличится число облачных и дождливых дней. Местами температурные аномалии превысят июньские показатели, но синоптики предупреждают о вероятности резких похолоданий поздним вечером — до +5 °C ночью.

На Урале и в Сибири

По данным Гидрометцентра России, сентябрь 2024 года на севере Урала и в северных районах Сибири был теплее средних норм — с избытком осадков, особенно в Якутии, Тыве и Забайкальском крае. Агрометеорологический обзор сообщает: в большинстве районов Урала и Сибири дневные температуры держались в диапазоне 12–17 °C, а вечером падали до −2…−7 °C (в Восточной Сибири и Алтайском крае до −8 °C). Осадков выпало больше нормы, особенно в северо-восточных регионах.

В северных и центральных районах Урала средняя температура сентября составляет около 10…12 °C, с дневными максимумами до 15–17 °C и ночами — до 0…5 °C. В Сибири средняя — около 9–11 °C, ночные — −1…+3 °C при умеренной влажности и осадках порядка 50–70 мм (по климатическим данным, размеры варьируются по зонам).

Сентябрь 2025 года обещает быть одним из самых холодных и дождливых месяцев за последние годы на Урале и в Сибири. На Урале в начале месяца ожидается резкое похолодание: днём температура может опуститься до +6 °C, а ночью — до отрицательных значений. В Сибири, например в Новосибирске и Омске, погода сначала порадует теплом — +14…+20 °C и нормальными осадками, но затем наступит резкое похолодание.

Сентябрь 2025 года может стать одним из самых холодных и дождливых на Урале и в Сибири. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Mogilnikov

В южных регионах

В регионах юга России нормой для сентября считается дневная температура +22…+26 °C, ночная — +15…+18 °C с суммарными осадками около 40–60 мм в месяц и 7–10 дождливыми днями. На побережье вода ещё тёплая, купальный сезон продолжится и в сентябре.

В Краснодаре в сентябре 2025 ожидается много солнечных дней — около 16, и лишь 7 дней с осадками. Максимумы будут держаться около +25 °C, минимальные ночные — около +14 °C, всего осадков — 40,1 мм за месяц. Максимальная дневная температура может достигать +32,3 °C, ночная — 13,4 °C; осадков обычно не более 118 мм.

На Дальнем Востоке

Согласно климатическим данным, средняя температура сентября в Приморье составляет около +16–17 °C. Это означает, что сентябрь обычно прохладнее, чем летние месяцы, но мягче, чем на Урале и в Сибири.

Во Владивостоке и Приморье сентябрь 2025 ожидается не менее тёплым, чем лето, с дневными температурами примерно +18–23 °C, ночами — +15–18 °C. Однако ближе к середине второй декады возможны дожди и переменная облачность из-за циклонов.

В сентябре 2025 будет около 9 солнечных дней, 13 дождливых, суммарные осадки — около 116,7 мм, ночные температуры около +7 °C, дневные — до +18 °C

Сентябрь 2025 во Владивостоке и Приморье ожидается не менее тёплым, чем лето. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Прогноз погоды на октябрь 2025

Октябрь 2025, по прогнозам синоптиков, будет теплее обычного в большинстве регионов России. В Центральной России, включая Москву, днём будет около +8…+12 °C, а ночью температура опустится до +3…+6 °C. Осадков выпадет в пределах нормы, но отдельные дни могут быть дождливее, особенно во второй половине месяца.

Октябрь 2025 может повторить тренд прошлого года и стать тёплым и затяжным месяцем, особенно в европейской части страны. Однако по мере приближения ноября большинство регионов столкнётся с характерным осенним похолоданием и первыми ночными заморозками.

В Москве

В октябре 2024 года в Москве случилась погодная аномалия: средняя температура поднялась до +7,7 °C, что на 1,9 °C превышает норму. Осадков выпало около 89 мм — это примерно 127% от многолетней нормы. Прогноз на октябрь 2025 года обещает продолжить эту тенденцию с температурой выше средней. Днём будет +9…+12 °C, а ночью — +4 °C. Возможны колебания до +8 °C и +2 °C.

Первые десять дней обещают быть относительно тёплыми для октября: возможны краткие потепления до +10…+15 °C, особенно при антициклонах. Ночи при этом составят около +5…+7 °C, осадков немного — преимущественно сухо. Во второй декаде температуры начнут постепенно снижаться: дневные значения опустятся до +6…+11 °C, ночные — до +2…+4 °C. Дожди станут более частыми, возможны переменная облачность и небольшие ветра, создающие типичную для второй половины осени прохладу.

К концу месяца синоптики предупреждают о возможном появлении первых заморозков: ночами столбики термометров могут опускаться до 0…–2 °C, а дневные температуры — до +4…+8 °C. В редкие дни на город надвигаются влажные облака, есть вероятность мокрого снега.

В Санкт-Петербурге

В октябре 2024 Санкт‑Петербург уже столкнулся с постепенным похолоданием: дневные температуры редко превышали +12…+15 °C, ночами столбики термометров опускались до +2…+6 °C. Осадков было умеренное количество, и в целом месяц соответствовал типичной осенней погоде для города. Согласно архиву, первые октябрьские дни держались около +10 °C днём и +2…+6 °C ночью, а безоблачные дни сменялись слабым дождём к середине и концу месяца. По климатическим данным, средняя температура октября в Санкт‑Петербурге составляет около +4,8 °C, при этом в сентябре она обычно держится на уровне +10,8 °C. Средние осадки за октябрь составляют порядка 63 мм — это примерно нормальный уровень для месяца.

Прогнозы на октябрь 2025, основанные на статистике за последние 17 лет, указывают на средние дневные температуры примерно +11 °C, ночные — около +7 °C, с ожидаемым снижением к концу месяца до +5…+6 °C днём и +2…+3 °C ночью. Максимальные дневные температуры, скорее всего, не превысят +13 °C.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

В Центральной России

В первой декаде прошлого октября дневные температуры держались в диапазоне +12…+15 °C, но к середине месяца прогнозировалось похолодание до +10 °C, а в ночные часы — до +3…+5 °C, с возможностью заморозков. Так, во второй половине октября столбики термометров опускались до +3…+5 °C днём и 0…5 °C ночью.

В октябре в Центральном федеральном округе днём будет около +8…+12 °C, а ночью — около +4…+6 °C. К концу месяца температура постепенно снизится: днём до +5…+8 °C, ночью — до +1…+2 °C. Синоптики прогнозируют, что начало месяца будет тёплым благодаря умеренному бабьему лету. Возможны кратковременные потепления до +12…+15 °C днём, особенно в антициклональные периоды. Однако уже со второй декады начнутся резкие перепады погоды: дожди сменятся холодными воздушными потоками, ночи станут прохладнее до +2…+4 °C, и вероятны первые слабые заморозки.

На Урале и в Сибири

В октябре на Урале дневная температура обычно составляет +6…+10 °C, а ночью опускается до 0…+3 °C. Возможны редкие заморозки, и за месяц выпадает около 40–60 мм осадков. В Восточной Сибири, например в Иркутской области, дневные температуры колеблются в пределах +5…+8 °C, а ночью — 0…+2 °C. Со второй половины октября среднесуточная температура становится отрицательной. В этом регионе часто идут циклоны, которые усиливают осадки и вызывают резкие перепады температур. На севере возможны ранние заморозки и даже снег.

В Западной Сибири в начале октября прогнозируют относительно тёплую погоду — дневные значения до +8…+12 °C, ночные — около 0…+3 °C. Однако уже ко второй половине месяца возможен переход к более холодной модели: днём до +4…+7 °C, ночью до −2…0 °C, особенно при усилении континентального воздействия холодных масс. Осадков в прибрежных и северных областях ожидается больше климатической нормы.

В южных регионах России

В октябре 2024 года в южных регионах России, таких как Краснодарский край и Ставрополье, синоптики отмечали «температурные качели». Первая декада обещает дневные максимумы до +25 °C — бархатный сезон. Но ближе к середине месяца температуры опустятся до +15 °C, перед тем как снова подскочить в конце октября.

Для Краснодара климатический фон, согласно многолетним данным, составляет около +11,2 °C, дневные максимумы держатся в районе +13–14 °C, ночные — около +7–8 °C при среднем количестве осадков примерно 12–13 дней и влажности около 75%.

В последнюю декаду месяца температура постепенно начнёт падать: дневные значения на юге — Краснодар, Ставрополье, Ростовская область — стабилизируются в диапазоне +15…+18 °C, ночные — около +9…+10 °C. Возможны краткие возвращения тепла, но осадки и облачность станут чуть более частыми. В течение месяца выпадет порядка 40–60 мм осадков, что близко к многолетней норме или слегка ниже.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aum Studio

На Дальнем Востоке

В октябре 2025 года погода на Дальнем Востоке ожидается близкой к климатической норме. Средняя температура составит около −1 °C, при этом дневные значения будут около −2 °C, а ночные — примерно −1…−2 °C. Несмотря на этот среднесуточный минимум, первые дни месяца могут быть умеренно тёплыми — до +9…+10 °C днём, особенно в Приморье и Хабаровском крае, но затем температура быстро снизится и перейдёт к отрицательным значениям.

В Приморье в октябре днём температура обычно колеблется от +9 до +11 °C, а ночью — от 0 до +3 °C. Однако ближе к середине месяца наступает похолодание. В октябре на Дальнем Востоке сначала будет умеренно осенняя погода, но затем резко похолодает. Днём температура опустится до +3…+0 °C, ночью — до −2…−4 °C. При этом увеличится количество осадков.

Прогноз погоды на ноябрь 2025

Ноябрь 2025 года, по предварительным оценкам синоптиков, может пройти в России при температуре, близкой к климатической норме, но с заметными контрастами. В центральной части страны ожидается классическая поздняя осень: дневные температуры будут держаться в районе нуля — от +1 до +2 °C, ночью — около −2…−4 °C. Вероятны чередующиеся периоды дождей и мокрого снега, особенно во второй половине месяца, когда воздух станет заметно холоднее, а небо — пасмурнее.

В Москве ноябрь, как и в прошлом году, может начаться относительно мягко. В 2024 году средняя температура составила +1,7 °C, что оказалось почти на два градуса выше нормы. В 2025-м синоптики снова не исключают отклонений в сторону более тёплой погоды, особенно в первой декаде. Однако ближе к концу месяца вероятны устойчивые ночные заморозки и переход от дождей к снегу. Осадков ожидается около нормы — порядка 50–60 миллиметров, и большинство дней будут облачными.

В Санкт-Петербурге картина схожая: температура будет колебаться около +2 °C днём и около −1 °C ночью. Влажность воздуха останется высокой, и, хотя настоящих морозов ещё не предвидится, ощущение сырой и холодной погоды будет усиливаться за счёт ветра и серого неба. Осадки в виде дождя и мокрого снега будут выпадать регулярно, но их количество вряд ли превысит климатические показатели.

На юге страны ноябрь окажется мягче и стабильнее. В Краснодарском крае и Крыму возможны солнечные дни с дневной температурой до +10…+12 °C, хотя ночами станет ощутимо холоднее — около +2…+5 °C.

В Москве

Ноябрь 2024 столбики термометров в Москве медленно опускались вниз. Общая картина месяца характеризовалась пасмурной и сырой погодой с осадками — часто в виде мокрого снега и дождей, и всего за месяц накопилось около 78–79 мм осадков, что стало рекордным уровнем для ноября в XXI веке.

В начале месяца будет тепло: днём температура поднимется до +2 °C, а ночью опустится до −1 °C. Осадков выпадет около 57 мм — примерно 12 дней будут дождливыми или снежными, большинство из них пасмурными.

К 10 ноября 2025 года начнётся похолодание. Ночью температура опустится до −3…−4 °C. Влажность и облака создадут типичную ноябрьскую атмосферу. В среднем выпадет 50–60 мм осадков, из них дождливых или снежных дней будет до 13. Снег будет идти около 3–5 дней, но устойчивый снежный покров образуется только в конце месяца и будет часто быстро таять.

К 10 ноября 2025 года в Москве начнётся похолодание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andy Shell

В Санкт-Петербурге

В ноябре 2024 года в Санкт‑Петербург постепенно приходила настоящая зима: дневные температуры редко превышали +2…+4 °C, ночами столбики термометров опускались до −1…−3 °C, и уже на третьей неделе стало явно холоднее — днём температура упала ниже нуля, а осадки часто выпадали в виде снега с дождём.

Начало месяца будет тёплым: в первых числах ноября в Петербурге днём будет +5…+6 °C, ночью — около +2…+3 °C. Постепенно станет холоднее: к середине месяца днём температура опустится до +3…+4 °C, а ночью — до 0…−1 °C. В конце месяца ночи будут холоднее, до −1…−3 °C, а днём — около 0…+1 °C.

В Центральной России

В прошлом году в ноябре в ЦФО было рекордное количество осадков: за первые дни выпало до 28 мм, а за весь месяц — около 78–79 мм, что стало рекордом XXI века и более чем на 50% превышает климатическую норму.

В первые дни ноября в центральных регионах ожидается температура около +3…+5 °C днём, ночью — −1…+1 °C с переходом к более холодному температурному режиму в середине месяца: дневные температуры опустятся до +0…−2 °C, а ночные — до −4…−6 °C. При этом общая сумма осадков составит около 50–60 мм.

По климатическим данным, в этом регионе в ноябре температура в среднем составляет −0,5 °C. Днём она поднимается до +1,6 °C, а ночью опускается до −2,4 °C. Обычно выпадает 50–60 мм осадков, и примерно 13 дней идут дожди или снег. Снег держится недолго и часто тает.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / LeniKovaleva

На Урале и в Сибири

Ноябрь 2024 года в Уральском и Сибирском регионах оказался значительно теплее нормы, став третьим по теплу осенним месяцем, по данным Гидрометцентра России. В начале месяца погода была относительно мягкой, с дневными температурами около 0…+3°C. Однако во второй декаде ночи начали холодать до −10…−15 °C, особенно на востоке и севере.

Прогноз на ноябрь 2025 года предполагает типичный позднеосенний сценарий. На Урале средняя дневная температура составит около −4 °C, а ночью опустится до −5 °C и ниже. Это соответствует климатической норме региона. Возможны кратковременные потепления до +3…0 °C, после которых температура может опуститься до −10…−12 °C, особенно после прохождения атмосферных фронтов. Ожидается больше осадков, чем в прошлом году, — около 11–12 дней снега или мокрого снега, сопровождаемых порывистым ветром и гололёдом.

В ноябре в Сибири средняя температура будет около −5 °C. Днём воздух может прогреваться до −6 °C, а ночью охлаждаться до −9…−10 °C. Большая часть месяца будет пасмурной, и осадки ожидаются в течение нескольких дней, особенно на юге и востоке региона. Ветер усилится до 15–20 м/с, что может вызвать метели и ухудшить видимость в северных и горных районах Сибири.

В южных регионах

В ноябре 2024 года на юге России, в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону и Крыму, ещё царила тёплая осень. В Краснодаре днём температура держалась на уровне +15…+18 °C, а ночью редко опускалась ниже +9…+13 °C. В конце месяца стало прохладнее, но холоднее +5 °C воздух не опускался. Периодически шли дожди, но осадков выпало немного, в рамках нормы для региона. Примерно в середине ноября в некоторых районах края, особенно в предгорьях Кубани, синоптики зафиксировали дождь с мокрым снегом.

В ноябре в Ростове-на-Дону средняя температура обычно около +8,9 °C. Однако в самые холодные дни она может опуститься до −5,9 °C. Синоптики обещают в ноябре 2025 года мягкую позднюю осень на юге страны. Судя по долгосрочным прогнозам, в начале месяца будут умеренно тёплые дни с дневными температурами до +15…+17 °C и ночными около +9…+12 °C. Осадков будет мало, особенно до середины месяца.

Однако ко второй половине ноября температурный фон начнёт понижаться: дневные температуры опустятся до +5…+8 °C, ночные — до +2…+5 °C, при этом увеличится количество дождей и возможен мокрый снег, особенно в предгорных районах Краснодарского края.

В Сочи, Анапе и Крыму в этом месяце будет около 15–16 солнечных дней. Днём температура поднимется до +9…+16 °C, а ночью опустится до +7…+10 °C. Климат останется мягким, хотя купальный сезон уже закончился: вода у берегов станет слишком холодной для комфортного плавания.

На Дальнем Востоке

Ноябрь 2024 года на Дальнем Востоке выдался необычно тёплым. Средняя температура превысила климатические нормы на 1–2 градуса. Сентябрь и начало ноября вошли в тройку самых тёплых месяцев за всю историю наблюдений в регионе. Осень длилась аномально долго: во Владивостоке ночные температуры не опускались ниже нуля, а снега выпало мало.

Во Владивостоке в ноябре обычно температура держится около −3,1 °C. Днём воздух прогревается до 0…+1 °C, ночью опускается до −5…−6 °C. Осадков выпадает умеренное количество, ветер слабый.

Прогноз на ноябрь 2025 года, основанный на данных за 17 лет, обещает в начале месяца относительное тепло: днём до +8…+9 °C, ночью около +3…+4 °C. Затем ожидается резкое похолодание. К концу ноября дневные температуры упадут до −3…−5 °C, а ночные до −8…−12 °C.

Также прогнозируются кратковременные морозы. Например, с 29 по 30 ноября в Хабаровске и окрестностях температура может опуститься до −8…−12 °C днём и −16…−18 °C ночью.

Особенно прохладным будет северо-восток региона: Примгидромет предупреждает, что в северных районах температура может оказаться на 3–8 °C ниже нормы, а атмосферные фронты принесут снег или сильные морозы.

Авторы Анна Розанова