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1 августа, 11:27

Вода, солнце и медузы: Туристам объяснили, как избежать несуществующей «аллергии на море»

Врач Попова: Диагноза аллергия на море не существует

Туристы на пляже. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Туристы на пляже. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Диагноза «аллергия на море», который ставят российским туристам в Турции, в медицине не существует, однако негативный эффект может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с некоторыми природными факторами, рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова.

«На самом деле диагноза «аллергия на море» нет, однако организм некоторых людей действительно реагирует негативно после пребывания у моря или купания в морской воде», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Среди причин возникновения кожных реакций она выделила следующие факторы: морская вода, содержащая множество солей, минералов и микроорганизмов, пыльца растений, переносимая ветром, ультрафиолетовое излучение, экзотические блюда, включая морепродукты и специи, контакт с морскими обитателями, такими как медузы, а также кремы и средства защиты от загара, содержащие компоненты, способные вызывать аллергию.

Для защиты от недуга эксперт рекомендовала использовать проверенные солнцезащитные кремы, после купания тщательно смывать соль пресной водой, носить головной убор и одежду из натуральных тканей. Также важно избегать употребления незнакомых продуктов питания, пользоваться средствами против укусов насекомых и пить больше чистой воды для предотвращения обезвоживания.

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Российские туристы, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах, массово жалуются на аллергию. Местные специалисты объясняют покраснение и зуд на коже реакцией на морскую воду, объясняя неожиданную реакцию организма сочетанием высокого уровня ультрафиолета и сильной жарой на курортах.

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Борис Эльфанд
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