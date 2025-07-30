Ад для аллергиков: Врач рассказал, почему в Москве зашкаливает концентрация пыльцы

Высокие температуры привели к повышению концентрации пыльцы полыни в Москве, из-за чего многие аллергики чувствуют сильное ухудшение самочувствия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач аллерголог-иммунолог Людмила Василенко.

«Ситуация с аллергенами в Москве остаётся напряжённой. Не скажу, что она будет хуже, чем в прошлом году, но напряжённой остаётся. На первое место сейчас выходит полынь, это главный поллинозный провокатор на ближайшее время. Концентрация пыльцы держится на высоком уровне и с каждым днём из-за жаркой погоды увеличивается», – сказала Василенко.

Как сообщила врач, в столице также наблюдается увеличение концентрации пыльцы сорных трав, чьё цветение набирает силу. Пыльца злаков, напротив, постепенно уменьшается, но все ещё присутствует в воздухе. Плесневые грибки по-прежнему представляют серьёзную проблему, поскольку концентрация их спор превышает тысячу единиц на кубический метр, что является высоким показателем.

Она рекомендовала людям с аллергией избегать длительных прогулок, промывать водой глаза, нос и волосы после каждого возвращения с улицы, носить маски и фильтры для носа, соблюдать диету, а также принимать назначенные врачом лекарства.