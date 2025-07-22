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22 июля, 02:00

Букеты смерти: Эксперт назвал Life.ru полевые цветы, которые опасно приносить домой

Биолог Опарин: Болиголов или дельфиниум навредят здоровью, если их принести домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TamaraLSanchez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TamaraLSanchez

Лето в самом разгаре, а это значит, что многие россияне устремятся в поля и леса, чтобы собрать яркие букеты. Однако некоторые безобидные на первый взгляд растения могут стать причиной серьёзного отравления, тяжёлой аллергии и повлечь за собой гигантские штрафы. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал Life.ru, какие цветы категорически нельзя приносить домой.

Сбор полевых цветов – традиционное летнее занятие, но не все растения безопасны для человека. Некоторые виды ядовиты и вызывают аллергию. Кроме того, некоторые растения находятся под охраной.

Роман Опарин

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Опарин перечислил самые опасные «трофеи» с лугов. Среди растений, способных отправить человека на больничную койку, он назвал болиголов пятнистый, чей кониин вызывает паралич дыхания, белену чёрную, провоцирующую галлюцинации и тахикардию, а также аконит (борец), даже малое количество сока которого ведёт к тяжелейшим отравлениям. Не менее коварным оказался и всеми любимый ландыш майский – все его части ядовиты, что особенно опасно для детей и домашних питомцев. Важно помнить, что пыльца этих растений также может стать источником сильнейшей аллергии.

Болиголов пятнистый в цветущем виде. Фото © Wikipedia

Болиголов пятнистый в цветущем виде. Фото © Wikipedia

Отдельная категория – цветы из Красной книги. Срывая их, вы не просто вредите природе, но и рискуете нарваться на огромные штрафы. Так, под строгой защитой находятся орхидея венерин башмачок, многие виды подснежников и исчезающая из-за массового сбора купальница европейская. Последствия за уничтожение краснокнижных растений могут быть весьма ощутимыми: штрафы варьируются от пяти тысяч до миллиона рублей по статье 8.35 КоАП РФ.

Орхидея венерин башмачок настоящий. Фото © Wikipedia / Manuguf

Орхидея венерин башмачок настоящий. Фото © Wikipedia / Manuguf

Не стоит забывать и о четвероногих друзьях: наперстянка пурпурная способна вызвать остановку сердца у кошек и собак, а дельфиниум содержит алкалоиды, смертельные для питомцев.

Наперстянка пурпурная. Фото © Wikipedia / Bernd Haynold

Наперстянка пурпурная. Фото © Wikipedia / Bernd Haynold

«Бережное отношение к природе – залог сохранения биоразнообразия. Выбирайте безопасные альтернативы: выращивайте садовые цветы или создавайте гербарии из разрешённых растений», – заключил собеседник Life.ru.

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