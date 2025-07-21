Россиянам объяснили, какие штрафы могут грозить за борщевик на даче
Юрист Русяев: Дачнику за борщевик на участке грозит штраф до 50 тысяч рублей
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Федеральный закон, вступивший в силу в июле 2025 года, не отменяет существующие региональные законы, направленные на борьбу с борщевиком. Вместо этого он интегрирует новое обязательство в систему государственного контроля за землёй. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.
«Поправки затрагивают, в частности, ст. 13 Земельного кодекса, закрепляя для собственников, арендаторов и иных пользователей обязанность предотвращать распространение опасных инвазивных растений, включая борщевик Сосновского. Это федеральное требование вступает в силу с 1 марта 2026 года и распространяется на всю территорию страны независимо от наличия или отсутствия региональных актов», — пояснил юрист в интервью RT.
Русяев отметил, что региональные нормы, определяющие специфические методы борьбы с борщевиком и устанавливающие административные наказания за их несоблюдение, остаются в силе. Например, в Московской области действует статья 3.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая штраф в размере 5 тысяч рублей.
Более того, обновлённая редакция федеральной статьи 8.7 КоАП РФ, касающаяся нарушений в области охраны земель, позволяет рассматривать несвоевременное уничтожение борщевика как административное правонарушение, которое влечёт за собой более значительные штрафы – от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц.
А ранее россиянам объяснили, за какой вид мака на участке можно нарваться на штраф или уголовное дело. По словам специалиста, существует утверждённый правительством перечень растений, содержащих наркотические вещества.