Дачникам напомнили, за какое растение на участке могут оштрафовать

Владельцы дачных участков могут столкнуться с административными штрафами за наличие борщевика на территории. Размер наказания варьируется в зависимости от региона, рассказал агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет 5 тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.

Удаление борщевика требует тщательного подхода. Рекомендуется обращаться в профильные организации либо санитарно-эпидемиологические службы. В случае самостоятельной борьбы с растением следует соблюдать меры безопасности.

Юрист отметил, что использование мотокосы при скашивании борщевика связано с риском попадания сока и растительных частиц на кожу и в глаза, это может вызвать раздражение. Поэтому при работе с химическими препаратами необходимо применять защитный костюм, перчатки и очки, а также использовать маску для защиты дыхательных путей.