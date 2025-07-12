Выживание между грядками: Life.ru выяснил, какие ошибки на даче могут отправить в травмпункт

Какие ошибки в дачный сезон чаще приводят в травмпункт? И какие травмы встречаются чаще всего? На эти и другие вопросы в беседе с Life.ru ответил к.м.н., врач травматолог-ортопед, ведущий научный сотрудник СПб НИИФ Денис Наумов.

«Больше всего травм, которые происходят в дачный сезон, связаны с несоразмерной нагрузкой на позвоночник. И главная ошибка здесь — неверно оценивать свои силы и ресурсы», — рассказал эксперт.

Типичный дачник — это человек старшего возраста, который редко занимается спортом, а в холодное время года преимущественно проводит время за пассивными развлечениями. С наступлением лета его образ жизни кардинально меняется: вместо пассивных развлечений появляются активные — уход за огородом, включающий приседания, постоянное сгибание в тазобедренных суставах и позвоночнике. В норме такую нагрузку компенсируют мышцы, но с возрастом и без регулярных занятий их становится меньше, они слабеют. Поэтому компенсацию берут на себя суставы, что может привести к неприятным осложнениям.

«Чаще всего это острые боли в пояснице (люмбаго), обострение остеохондроза или протрузий, грыж, травмы суставов (коленных и плечевых), синдром грушевидной мышцы и защемление седалищного нерва. Эти состояния резко снижают подвижность, связаны с сильным болевым синдромом и в целом негативно влияют на качество жизни», — предупреждает врач.

Кроме того, если игнорировать проблему и думать, что «пройдёт само», заболевание может стать хроническим. В некоторых случаях для лечения таких запущенных состояний будет требоваться уже оперативное вмешательство.

Ещё одной ошибкой дачников является неосмотрительность — чаще всего в сезон поступают люди после падения с лестниц и стремянок, с резаными или колотыми ранами. Происшествия становятся причинами ушибов, вывихов, переломов, чаще всего лучевой кости (при падении на вытянутую руку) или шейки бедра у пожилых.

«Перелом шейки бедра — жизнеугрожающее состояние для пожилых, так как кость самостоятельно уже не может зарасти, и человек может остаться обездвиженным без своевременной помощи. За резаными и колотыми ранами требуется отдельный уход в летнее время, так как тепло создаёт благоприятные условия для размножения грибка», — уточнил травматолог.

Как избежать подобных травм? Укрепление мышечного корсета позволит уменьшить риск микротравм в сидячих положениях. Поэтому следует включить в свою рутину силовые тренировки минимум 2-3 раза в неделю. Плавание особенно полезно для позвоночника.

Специалист советует во время работы на огороде делать перерывы каждые 30 минут, а перед началом сделать суставную разминку. Это позволит уменьшить риск травм. Даже во время отдыха стоит соблюдать осторожность — вставать на стремянку со страховкой от другого человека, хранить колющие и режущие приборы в строго отведённых местах. А в случаях травмы незамедлительно обращаться к врачу, даже если кажется, что она пройдёт сама по себе.