В Подмосковье подросток споткнулся о мангал на даче и чуть не лишился ноги

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице оказали помощь тринадцатилетнему подростку, получившему серьёзную травму ноги. Мальчик был доставлен в учреждение бригадой скорой помощи после несчастного случая, произошедшего во время игр на природе. Бегая по высокой траве, он случайно наткнулся на незамеченный мангал, получив обширную рану голени.

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«Сперва мы провели первичную хирургическую обработку раны, а после восстановили анатомию мягких тканей. Послеоперационный период протекал хорошо, пациент уже выписан из стационара на амбулаторное лечение», — рассказал заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.

По словам врача, ожидается, что примерно через три недели подросток сможет полностью восстановить функцию ноги. Доктор подчеркнул, что наиболее эффективным способом предотвращения детских травм является внимательный присмотр со стороны родителей.