Прогулка на лодке закончилась для жительницы Подмосковья оторванным пальцем

Несчастный случай при спуске прогулочной лодки едва не стоил женщине большого пальца. Во время отдыха на воде в Подмосковье конечность застряла в стальном тросе, который оторвал жительнице Павловского посада часть дистальной фаланги. К счастью, её спасли врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

Палец удалось спасти в результате операции, которая длилась 4 часа. Фото © Предоставлено Life.ru

Не теряя ни минуты, 39-летняя пострадавшая обратилась в центр микрохирургии. Благодаря скорости реакции она получила шанс на спасение.

Четырёхчасовая операция увенчалась успехом — палец удалось сохранить. Уже через неделю после выписки были сняты последние швы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.