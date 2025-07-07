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7 июля, 09:37

Прогулка на лодке закончилась для жительницы Подмосковья оторванным пальцем

Врачи в Москве спасли женщину, которой на лодке оторвало палец стальным тросом

Несчастный случай при спуске прогулочной лодки едва не стоил женщине большого пальца. Во время отдыха на воде в Подмосковье конечность застряла в стальном тросе, который оторвал жительнице Павловского посада часть дистальной фаланги. К счастью, её спасли врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

Палец удалось спасти в результате операции, которая длилась 4 часа. Фото © Предоставлено Life.ru

Палец удалось спасти в результате операции, которая длилась 4 часа. Фото © Предоставлено Life.ru

Не теряя ни минуты, 39-летняя пострадавшая обратилась в центр микрохирургии. Благодаря скорости реакции она получила шанс на спасение.

Четырёхчасовая операция увенчалась успехом — палец удалось сохранить. Уже через неделю после выписки были сняты последние швы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

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Ранее Life.ru писал, что в Тюмени благодаря одному донору, четыре человека получили второй шанс на жизнь. Врачи успешно пересадили две почки, печень и сердце. Особенно долгожданным стало новое сердце для 44-летнего тюменца, чья жизнь висела на волоске из-за тяжёлого заболевания.

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Ольга Сливченко
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