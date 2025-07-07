Прогулка на лодке закончилась для жительницы Подмосковья оторванным пальцем
Врачи в Москве спасли женщину, которой на лодке оторвало палец стальным тросом
Несчастный случай при спуске прогулочной лодки едва не стоил женщине большого пальца. Во время отдыха на воде в Подмосковье конечность застряла в стальном тросе, который оторвал жительнице Павловского посада часть дистальной фаланги. К счастью, её спасли врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.
Палец удалось спасти в результате операции, которая длилась 4 часа. Фото © Предоставлено Life.ru
Не теряя ни минуты, 39-летняя пострадавшая обратилась в центр микрохирургии. Благодаря скорости реакции она получила шанс на спасение.
Четырёхчасовая операция увенчалась успехом — палец удалось сохранить. Уже через неделю после выписки были сняты последние швы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
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