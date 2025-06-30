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30 июня, 16:24

В Москве врачи спасли ребёнка, проглотившего 38 магнитных шариков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tairome

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tairome

В Морозовской детской больнице в Москве врачи успешно провели сложную хирургическую процедуру по извлечению 38 магнитных шариков из пищеварительной системы маленького пациента. Ребёнок поступил в стационар с жалобами на сильные боли в животе, сообщили Life.ru в пресс-службе медучреждения.

Обследование подтвердило наличие опасного скопления металлических предметов, что потребовало экстренного хирургического вмешательства.

Рентген показал в организме мальчика целую коллекцию магнитиков. Фото © Предоставлено Life.ru

Рентген показал в организме мальчика целую коллекцию магнитиков. Фото © Предоставлено Life.ru

После успешного удаления и восьмидневного пребывания в больнице, состояние мальчика стабилизировалось, и его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Мать ребёнка сообщила, что он мог проглатывать злополучные магнитные шарики постепенно, предположительно, на протяжении всего последнего месяца.

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Ранее стало известно, что медики из Детской больницы им. Г.Н. Сперанского провели успешную операцию по извлечению пальчиковой батарейки из организма 12-летнего мальчика, который случайно проглотил её. Оперативность родителей, незамедлительно доставивших ребёнка в больницу, сыграла ключевую роль в благополучном исходе.

Ольга Сливченко
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