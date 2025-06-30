В Москве врачи спасли ребёнка, проглотившего 38 магнитных шариков

В Морозовской детской больнице в Москве врачи успешно провели сложную хирургическую процедуру по извлечению 38 магнитных шариков из пищеварительной системы маленького пациента. Ребёнок поступил в стационар с жалобами на сильные боли в животе, сообщили Life.ru в пресс-службе медучреждения.

Обследование подтвердило наличие опасного скопления металлических предметов, что потребовало экстренного хирургического вмешательства.

Рентген показал в организме мальчика целую коллекцию магнитиков. Фото © Предоставлено Life.ru

После успешного удаления и восьмидневного пребывания в больнице, состояние мальчика стабилизировалось, и его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Мать ребёнка сообщила, что он мог проглатывать злополучные магнитные шарики постепенно, предположительно, на протяжении всего последнего месяца.