«Счёт идёт на минуты»: Россиянам объяснили, что делать при анафилактическом шоке
Врачи подмосковной скорой напомнили об опасности анафилактического шока
Первая помощь. Обложка © freepik
На Московской областной станции скорой медицинской помощи предупредили, что анафилактический шок является одним из самых опасных состояний, при котором смерть человека может наступить в течение нескольких минут. По словам врачей, анафилаксия возникает как реакция иммунной системы организма на определённый аллерген, например, яд пчелы, арахис или лекарственные средства.
При этом иммунитет экстренно выделяет гистамин и другие медиаторы, что вызывает резкое расширение сосудов, снижение артериального давления, отёк слизистых оболочек, нарушение дыхания и учащение пульса. Негативнее состояние сопровождается затруднением дыхания, хрипами, сыпью, зудом и покраснением кожи. Также могут появиться тошнота, рвота, спазмы, паника. Человек рискует потерять сознание, а при отсутствии своевременной помощи у него остановится сердце.
«Что делать, если налицо – анафилаксия? Ни антигистаминные препараты, ни капельницы, ни вода не помогут. Счёт идёт на минуты. Выходом будет только немедленная инъекция, которую сделают медики скорой помощи или врачи в условиях больницы», — рассказали «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Кстати, укус комара может быть смертельно опасен из-за развития анафилактического шока. По той же причине важно быстро нейтрализовать последствия встречи с борщевиком.