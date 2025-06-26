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26 июня, 07:23

«Счёт идёт на минуты»: Россиянам объяснили, что делать при анафилактическом шоке

Врачи подмосковной скорой напомнили об опасности анафилактического шока

Первая помощь. Обложка © freepik

Первая помощь. Обложка © freepik

На Московской областной станции скорой медицинской помощи предупредили, что анафилактический шок является одним из самых опасных состояний, при котором смерть человека может наступить в течение нескольких минут. По словам врачей, анафилаксия возникает как реакция иммунной системы организма на определённый аллерген, например, яд пчелы, арахис или лекарственные средства.

При этом иммунитет экстренно выделяет гистамин и другие медиаторы, что вызывает резкое расширение сосудов, снижение артериального давления, отёк слизистых оболочек, нарушение дыхания и учащение пульса. Негативнее состояние сопровождается затруднением дыхания, хрипами, сыпью, зудом и покраснением кожи. Также могут появиться тошнота, рвота, спазмы, паника. Человек рискует потерять сознание, а при отсутствии своевременной помощи у него остановится сердце.

«Что делать, если налицо – анафилаксия? Ни антигистаминные препараты, ни капельницы, ни вода не помогут. Счёт идёт на минуты. Выходом будет только немедленная инъекция, которую сделают медики скорой помощи или врачи в условиях больницы», — рассказали «Радио 1» в пресс-службе ведомства.

В Подмосковье мужчина умер на операции от анафилактического шока из-за наркоза
В Подмосковье мужчина умер на операции от анафилактического шока из-за наркоза

Кстати, укус комара может быть смертельно опасен из-за развития анафилактического шока. По той же причине важно быстро нейтрализовать последствия встречи с борщевиком.

Борис Эльфанд
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