«Счёт идёт на минуты»: Россиянам объяснили, что делать при анафилактическом шоке

На Московской областной станции скорой медицинской помощи предупредили, что анафилактический шок является одним из самых опасных состояний, при котором смерть человека может наступить в течение нескольких минут. По словам врачей, анафилаксия возникает как реакция иммунной системы организма на определённый аллерген, например, яд пчелы, арахис или лекарственные средства.

При этом иммунитет экстренно выделяет гистамин и другие медиаторы, что вызывает резкое расширение сосудов, снижение артериального давления, отёк слизистых оболочек, нарушение дыхания и учащение пульса. Негативнее состояние сопровождается затруднением дыхания, хрипами, сыпью, зудом и покраснением кожи. Также могут появиться тошнота, рвота, спазмы, паника. Человек рискует потерять сознание, а при отсутствии своевременной помощи у него остановится сердце.