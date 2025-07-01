В Тюмени врачи спасли жизни четырёх пациентов благодаря одному донору

В Тюмени врачи смогли спасти четыре жизни благодаря одному донору. Как сообщила пресс-служба Областной клинической больницы №1, пациентам пересадили почки, сердце и печень.

По словам медиков, сердце получил 44-летний тюменец, который страдал дилатационной кардиомиопатией со сниженной фракцией выброса. Он был в листе ожидания два года, четыре раза его вызывали, поскольку находился донор, но всё завершалось тем, что у организмов не было необходимой тканевой совместимости. Однако сейчас все процедуры были успешно выполнены.

Параллельно врачи проводили трансплантацию почек. Одну пересадили 22-летней жительнице, которая на протяжении семи лет проходила процедуру для очистки крови. Вторую почку получила другая девушка. У неё был диагностирован гломерулонефрит — заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки печени. Но благодаря донорству она может позабыть о недуге.

Печень пересадили женщине, которая ждала своей очереди четыре года. Ей поставили диагноз цирроз и только с третьей попытки удалось провести трансплантацию органа. Всё это время жительница мучилась от недомогания.

«Мы стараемся, чтобы каждый возможный донор рассматривался как мультиорганный. Чтобы можно было максимально помочь большему количеству пациентов. Их количество в листах ожидания увеличивается на трансплантацию печени, почек, сердца. Поэтому мы делаем на этом определённый акцент. Наша служба всегда к этому готова», — сказал руководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1 Сергей Семченко.