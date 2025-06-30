Перепутал с газировкой: Подмосковные врачи спасли мужчину, выпившего химикат от борщевика
В Подмосковье врачи спасли мужчину, который по ошибке выпил химикат от борщевика
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Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь дачнику, который по ошибке выпил гербицид, перепутав его с газированным напитком. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
По данным ведомства, 40-летний мужчина во время работы на участке перепутал бутылки, стоявшие рядом, и сделал глоток опасного вещества, предназначенного для борьбы с борщевиком. Его срочно доставили в больницу бригадой скорой помощи. Как рассказал врач хирургического отделения №3 Павел Лазука, обследование показало химический ожог пищевода и желудка. Медики немедленно провели интенсивную терапию, чтобы остановить распространение отравления.
«Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печёночно-почечной недостаточности не развились», — отметил специалист.
После курса лечения пациента благополучно выписали.
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