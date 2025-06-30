Перепутал с газировкой: Подмосковные врачи спасли мужчину, выпившего химикат от борщевика

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь дачнику, который по ошибке выпил гербицид, перепутав его с газированным напитком. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По данным ведомства, 40-летний мужчина во время работы на участке перепутал бутылки, стоявшие рядом, и сделал глоток опасного вещества, предназначенного для борьбы с борщевиком. Его срочно доставили в больницу бригадой скорой помощи. Как рассказал врач хирургического отделения №3 Павел Лазука, обследование показало химический ожог пищевода и желудка. Медики немедленно провели интенсивную терапию, чтобы остановить распространение отравления.

«Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печёночно-почечной недостаточности не развились», — отметил специалист.

После курса лечения пациента благополучно выписали.