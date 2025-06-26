Электронная сигарета рванула в руках москвича возле дворца Алексея Михайловича
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Электронная сигарета взорвалась в руках москвича в музее-заповеднике Коломенское возле дворца царя Алексея Михайловича. Об инциденте сообщает SHOT.
Пострадавшего осматривают врачи, он получил ожоги.
А ранее похожий случай произошёл в Уфе, там от взрыва электронки пострадал 14-летний школьник. Ему разворотило рот, выбило семь зубов, а также обожгло гортань и нёбо. Врачи уже три года пытаются собрать челюсть по частям.