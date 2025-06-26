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26 июня, 08:41

Электронная сигарета рванула в руках москвича возле дворца Алексея Михайловича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liami

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liami

Электронная сигарета взорвалась в руках москвича в музее-заповеднике Коломенское возле дворца царя Алексея Михайловича. Об инциденте сообщает SHOT.

Пострадавшего осматривают врачи, он получил ожоги.

Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья
Электронная сигарета взорвалась в руках 11-летнего школьника из Забайкалья

А ранее похожий случай произошёл в Уфе, там от взрыва электронки пострадал 14-летний школьник. Ему разворотило рот, выбило семь зубов, а также обожгло гортань и нёбо. Врачи уже три года пытаются собрать челюсть по частям.

Александра Вишнякова
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