Россиян предупредили о крупных штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей

Россияне, не соблюдающие правила применения пестицидов на своих дачных участках, рискуют получить штраф до 20 000 рублей. Об этом сообщили эксперты в области права и дезинсекции.

«Главное условие – вы должны применять только те препараты, которые разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, и строго следовать инструкции», — объяснил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади в беседе с РИА «Новости».

Специалист по борьбе с насекомыми Кирилл Савоськин напомнил дачникам, что нельзя использовать сильные профессиональные химикаты на своих участках. Он рекомендовал проверять упаковку средств: там должен быть указан регистрационный номер и разрешение на применение в частном хозяйстве.

За нарушения в сфере сельского хозяйства предусмотрены различные штрафы. В частности, неправильное использование пестицидов может обойтись в 1-2 тысячи рублей, несоблюдение санитарных норм – в 100-500 рублей, а обработка земель в водоохранных зонах – в 3-20 тысяч рублей.

Юристы также подчёркивают важность защиты животных. Наталия Скрябина из Ассоциации юристов России напоминает о необходимости уведомления пчеловодов перед обработкой участков.