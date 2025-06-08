В ГД объяснили нормы расстояний объектов от забора на даче

Строительство на участке требует строгого соблюдения нормативов отступов от границ, иначе не избежать штрафных санкций. Как пояснил Сергей Гаврилов, председатель думского комитета по имущественным и земельным вопросам, при возведении построек и высадке зеленых насаждений необходимо руководствоваться установленными правилами.

По его словам, жилые дома должны находиться не ближе 3 метров от забора соседей, хозяйственные постройки (гаражи, бани) — минимум в 1 метре, а сооружения для содержания животных требуют отступа в 4 метра от межи.

«Важно также, чтобы вода со скатов крыши сбрасывалась внутрь владения», — отметил депутат в беседе с RT.

Он напомнил о необходимости соблюдать нормативы при посадке растений: кустарники следует высаживать не ближе 1 метра от границы участка, среднерослые деревья — 2 метров, а высокорослые — 4 метров. Он подчеркнул, что нарушение этих правил часто приводит к судебным спорам из-за затенения соседней территории или других проблем, поэтому важно сразу соблюдать все установленные требования.