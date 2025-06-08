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Регион
8 июня, 15:37

В ГД объяснили нормы расстояний объектов от забора на даче

Депутат Гаврилов: Жилые дома должны находиться не ближе 3 метров от забора

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Строительство на участке требует строгого соблюдения нормативов отступов от границ, иначе не избежать штрафных санкций. Как пояснил Сергей Гаврилов, председатель думского комитета по имущественным и земельным вопросам, при возведении построек и высадке зеленых насаждений необходимо руководствоваться установленными правилами.

По его словам, жилые дома должны находиться не ближе 3 метров от забора соседей, хозяйственные постройки (гаражи, бани) — минимум в 1 метре, а сооружения для содержания животных требуют отступа в 4 метра от межи.

«Важно также, чтобы вода со скатов крыши сбрасывалась внутрь владения», — отметил депутат в беседе с RT.

Он напомнил о необходимости соблюдать нормативы при посадке растений: кустарники следует высаживать не ближе 1 метра от границы участка, среднерослые деревья — 2 метров, а высокорослые — 4 метров. Он подчеркнул, что нарушение этих правил часто приводит к судебным спорам из-за затенения соседней территории или других проблем, поэтому важно сразу соблюдать все установленные требования.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России за игнорирование борщевика на участке предусмотрено административное наказание. Обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей. А вот для юридических лиц предусмотрены гораздо более серьёзные штрафы.

Александра Мышляева
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