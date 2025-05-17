До миллиона рублей: Россиян предупредили о штрафе за обычный борщевик

В России предусмотрена административная ответственность за непринятие мер по уничтожению борщевика. Простых граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, если сорняк будет бесконтрольно расти, например, на дачном участке. А вот юридические лица могут схлопотать более серьёзное наказание, предупредил эксперт Илья Русяев.

«Если это частное лицо — сумма штрафа варьируется от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц этот порог значительно выше — от двадцати до пятидесяти тысяч. Юридические лица несут ещё более суровое наказание — от 150 тысяч до одного миллиона рублей», — отметил юрист в интервью NEWS.ru.

По его словам, такие меры обычно применяются к организациям, владеющим крупными участками земли. А в случае с землёй сельскохозяйственного назначения, где борщевик бесконтрольно распространился на значительные площади, применяется статья, которая регулирует вопросы рекультивации земель и предотвращения деградации почв. За бездействие предусмотрены штрафы: до 50 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч — для организаций.

Кстати, ответственность может наступить как по региональным нормам, так и по федеральной. Выбор нормы зависит от категории земли, степени зарастания и ситуации в целом. Например, если борщевик распространился вдоль дороги, меры должны принимать дорожные службы, а обращения направляются в зависимости от уровня дороги.