Эксперт рассказал, чем грозит дачникам вырубка деревьев на участке

Любое имущество, находящееся на дачном участке, принадлежит собственнику, однако это не означает полной свободы в обращении с деревьями и кустарниками. Об этом в беседе с aif.ru рассказал член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.

Эксперт напомнил, что категорически запрещено вырубать деревья и кустарники, занесённые в Красную книгу. Кроме того, дачные участки нередко граничат с лесополосами. В этом случае даже повреждение одного дерева может обернуться штрафом до 4 тысяч рублей.

«Перед тем как рубить дерево, надо понять, на какой земле оно растёт, и обратиться в соответствующий орган за разъяснениями», — подчеркнул эколог.

Специалист уточнил: если дерево находится в муниципальной собственности, необходимо связаться с местным лесничеством. Если же земля принадлежит муниципалитету, разрешение следует получить в местной администрации. Особое внимание, по его словам, стоит уделить ситуациям, когда дерево угрожает постройкам на участке. В таком случае нужно обратиться в местную администрацию или правление СНТ, чтобы согласовать его вырубку.

За самовольную рубку всего пары берёз или осин, расположенных на муниципальной земле, нарушителю может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях может быть назначено возмещение вреда окружающей среде — суммы там уже гораздо более серьёзные.