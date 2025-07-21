Дачникам объяснили, за какой вид мака на участке можно нарваться на штраф или уголовку

Российские дачники могут столкнуться с административной или даже уголовной ответственностью за выращивание на своих участках определённых видов мака. Об этом предупредил руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По словам юриста, культивирование разрешено не для всех видов мака. Существует утверждённый правительством перечень растений, содержащих наркотические вещества. В частности, в него включены мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, обладающие наркотическими свойствами. За их выращивание предусмотрена ответственность, которая зависит от количества растений на участке. В случае административного правонарушения дачнику грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ.

Ситуация усугубляется, если культивирование было в крупном размере, то есть если на участке больше 10 растений. В таком случае наступает уже уголовная ответственность по статье 231 УК РФ. Наказание может включать штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Наиболее строгое наказание предусмотрено за особо крупный размер культивирования – от 200 растений. За это деяние может грозить лишение свободы на срок до восьми лет, возможно, с ограничением свободы до двух лет.

Тем не менее Рыбченко подчеркнул, что выращивать виды мака, не относящиеся к наркотическим, на участке разрешено, передаёт агентство «Прайм». Чтобы обезопасить себя и избежать проблем с законом, эксперт призвал дачников тщательно следить за тем, какие именно семена они приобретают и высаживают.