Грязная работа: Дачникам объяснили, как построить туалет и не нарваться на штраф

При любых работах с санитарными сооружениями важно учитывать статус земельного участка, поскольку именно от него зависит набор правил, которых необходимо придерживаться. Нормы для СНТ, ИЖС и участков личного подсобного хозяйства различаются, как и требования к землепользованию, планировке и застройке малых жилых объектов. Об этом рассказала земельный юрист Лидия Восканян.

По её словам, обязательным условием является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, определённых в СанПиНе. А дальше всё зависит от типа выбранного объекта: для простого туалета с выгребной ямой существует риск загрязнения почвы и воды, а переносной биотуалет, хоть и не считается капитальным строением, также должен соответствовать правилам безопасной утилизации отходов.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что за соблюдением этих требований следит Роспотребнадзор. Проверки проводятся как плановые, так и внеплановые, также специалисты реагируют на жалобы граждан. Местная администрация контролирует соблюдение правил землепользования и застройки, целевое использование земли и градостроительные нормы. Кроме того, природоохранная прокуратура может обратить внимание на дачный туалет.